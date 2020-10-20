Раньше здесь людей просто тьма-тьмущая была: В Донецке показали «Ветку» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка проехался по городу. Объекты, которые он запечатлел по дороге, дончанин показал в соцсети.

Так, мужчина побывал на Шахтерской площади. Дончанин показал «огромнейшее здание, которое было построено перед Евро-2012, а сейчас никому не нужно». Это – бизнес-центр «Северный», расположенный по адресу: пр. Киевский, 1.

По словам жителя Донецка, ни один магазин или офис в ТЦ не функционирует. На первом этаже арендовали помещения несколько фирм, но сейчас здание полностью законсервировано.

Часть торгового центра под землей, напомнил дончанин, была затоплена. Затем воду откачали. «Это первый по величине бизнес-центр в Донецке и второе по величине здание в Донецке», – сообщил мужчина.

Сейчас позади бизнес-центра, на нефункционирующей парковке, собираются дети и катаются на велосипедах.

Далее дончанин по пр. Киевскому доехал до «Ветки». «Рнаньше здесь можно было пересесть на разхные виды транспорта, с маршрутки – на троллейбус либо на трамвай… Такая развязка популярная. Раньше здесь людей просто тьма-тьмущая была. Да и вообще по Киевскому проспекту жизнь, как говорится, кипела», – сообщил он.