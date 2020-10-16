«Здесь можно затусить ночью»: В Донецке показали 5-километровый бульвар Шевченко (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка проехал по бульвару Шевченко от начала и до конца. Он рассказал, какой бизнес сейчас можно встретить на этой улице.

Дончанин проехал от самого начала бульвара Шевченко. Недалеко от памятника Шевченко, по его словам, находится «белый дом, который снимать нельзя – там везде таблички» (в здании расположено «МГБ ДНР», адрес: б. Шевченко, 26).

«Сейчас более-менее начинает оживать эта часть города. Хотя во многих местах можно увидеть, конечно, аренду. Но здесь появились новые заведения», – сообщил житель Донецка.

Он миновал кольцо в районе Крытого рынка. «Общая протяженность бульвара – не более 5 км», – сообщил мужчина.

Ниже по бульвару находится место, «одно из немногих, где можно затусить ночью» – это гостиницы «Атлас» и «Рамада». «Здесь часто стоят военные и ГАИшники и проверяют всех подряд», – поделился местный житель.

Он пересек мост через реку Кальмиус, проехал мимо «Донецкого института экономики и торговли».

«Здесь, если честно, не сильно много чего-то работающего. Открывается, конечно, бизнес какой-то», – сообщил дончанин.

«Магазины, аптеки, отделение банка нашего единственного, так как банковская система отсутствует, и парикмахерские. Еще изредка мелькают магазины одежды. Все, больше ничего нет», – резюмировал дончанин, доехав до Свято-Покровского храма, который находится на пр. Красногвардейском. Именно здесь заканчивается б. Шевченко.