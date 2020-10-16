Артснаряды, десятки гранат и сотни патронов: На Луганщине нашли два тайника с боеприпасами

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила два схрона с военными средствами поражения на дне обмелевших водоемов. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Один из тайников правоохранители нашли в Новоайдарском районе на берегу р. Айдар вблизи с. Маловендловка. «В нем хранились пять артиллерийских снарядов калибра 152 мм общим весом 40 кг в тротиловом эквиваленте и почти 500 патронов калибра 7,62 мм», – рассказали в СБУ.

Второй схрон правоохранители обнаружили на дне высохшего озера у с. Старый Айдар (Станично-Луганский р-н). Из тайника изъяли 38 гранат Ф-1 и почти 300 патронов различного калибра.

«По данным правоохранителей, обе тайника были заложены в 2014-2015 годах. Правонарушители спрятали их под водой, однако, из-за засухи схроны оказались у поверхности почвы. Содержание опасных арсеналов обнаружено и уничтожено во взаимодействии с Национальной полицией и взрывотехнической службой ГСЧС», – проинформировали в СБУ.