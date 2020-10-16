«Красный» уровень эпидопасности по COVID-19 на Луганщине: Какие вводятся ограничения

На Луганщине введен «красный» уровень эпидемической опасности в связи с COVID-19. Об этом сегодня, 16 октября, напоминает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Решение о пересмотре уровней эпидопасности было принято 15 октября, «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в 3-х городах и 12 районах области.

Также рассмотрен вопрос об ограничениях с 19 октября в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Так, на Луганщине будут действовать ограничения, предусмотренные пунктом 15 постановления Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», кроме следующих ограничений:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более пяти человек без учета лиц в возрасте до 14 лет; служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции;

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

кроме проведения банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

кроме торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые зоны карантина по распространению коронавируса в Украине, которые начнут действовать с 19 октября. В Донецкой и Луганской областях в «красную зону» вошли 3 города и 13 районов.