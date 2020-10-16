Сверкает купол аквапарка: Космонавт показал, как выглядит Донецк из космоса (Фото)

Российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Instagram опубликовал фотографию неподконтрольного украинским властям Донецка из космоса.

Вагнер сделал снимок с борта Международной космической станции. «До окончания нашей экспедиции остается совсем ничего, поэтому сегодня я публикую сразу два желания моих подписчиков из Украины», – написал космонавт.

На первой фотографии город Сумской области – Ахтырка.

На втором фото – Донецк. «Второй город — Донецк. Шахты Донбасса входят в ТОП самых глубоких шахт мира: например, шахта имени академика А.А. Скочинского имеет глубину 1 546 метров. При этом уникальная система подземных коридоров донецких шахт имеет длину свыше 2 000 километров!», – отметил Вагнер.

Над городом во время съемки были облака, при этом на кадре, как отмечают жители Донецка в соцсетях, хорошо различимы очертания городских прудов и сверкает купол аквапарка в парке Щербакова.