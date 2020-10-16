Украина не имеет права потерять поддержку Запада: Яценюк о войне с Россией

Во время войны с Россией Украина не имеет права потерять поддержку со стороны Запада, так как это может обернуться для нашей страны поражением. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы не имеем права потерять поддержку Запада. Потому что это поражение Украины. Это поражение в войне с Россией. Это поражение украинской государственности», – сказал политик.

Также Яценюк заявил, что вероятность получения транша МВФ для Украины в этом году составляет 10% и «если не будет транша МВФ, у нас будет финансовый и бюджетный кризис». Яценюк добавил, что нынешняя власть с точки зрения идеологии не отошла ни на миллиметр от программы сотрудничества с МВФ, которая была утверждена еще его правительством.

«Поэтому политические внешние сигналы, и со стороны Европейского Союза, и со стороны Международного валютного фонда сейчас положительные. Но я знаю, что происходит под столом. Под столом несколько иные эмоции сейчас бушуют и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Есть ощущение того, что уже прошло полтора года, а есть очень много вопросов, на которые нет ответа. Есть ощущение того, что программа сотрудничества может быть сорвана. Они сейчас уже задают вопрос: верим ли мы сегодняшней власти. А когда уже существует этот вопрос на повестке дня, это означает, что уже доверие не на том уровне, на котором 12 месяцев назад», – заявил политик.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Международный валютный фонд предоставляет средства от 7 до 10 раз дешевле, чем мы заимствуем на внешних рынках: «И за это удешевление кредитного ресурса, который мы получаем, они требуют только одного – реформ в стране, которые делают экономическую, финансовую, банковскую систему, систему социального обеспечения здоровой. То есть, это нам нужно, а не только им».

«Сейчас без Международного валютного фонда другого рецепта нет. Нет Запада – есть Россия. Вот у нас этот вечный выбор», – подчеркнул он.

Что касается России, то по мнению Яценюка, она и дальше будет идти по пути восстановления влияния на Украину и использовать все средства и методы, чтобы дискредитировать украинскую власть.