Разминирование Луганщины: За сутки обнаружили 13 артснарядов и 16 мин

На Луганщине за сутки пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли 13 артснарядов, 16 минометных мин и гранату. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 15 октября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 2,3 га территории области в Станично-Луганском, Попаснянском районах и в г. Лисичанск, где обнаружены и изъяты 13 артиллерийский снарядов, 16 минометных мин, 1 граната и 6 взрывателей», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследовано 0,087 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 5 взрывоопасных предметов: 4 артиллерийских снаряда и 1 граната.