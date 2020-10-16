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13 смертей за сутки: В «ДНР» заболевших коронавирусом – уже более 5 тысяч человек

16.10.20 13:26
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников
Медик по работе с COVID-19 в Макеевке / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 153 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 15 октября, выявлено 153 случая заболевания. Кроме того, зарегистрировано 13 летальных случаев – мужчины в возрасте от 53 до 90 лет и женщины в возрасте от 42 до 85 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 16 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 058:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 393 пациента;
  • выписаны – 2 328 человек;
  • летальных случаев – 337.

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