Клуб «Ягуар», гостиница «Виктория» и просящая милостыню бабушка: В Донецке показали проспект Мира (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит проспект Мира.

По его словам, протяженность улицы – около 6,5 км. Дончанин выехал на пр. Мира со стороны пр. Красногвардейского – то есть там, где проспект заканчивается. «Такие двухэтажечки, частный сектор тут преобладает, в конце пр. Мира», – рассказал дончанин.

Он миновал поворот на пикник-парк «Роща», проехал конный клуб «Ягуар» (сейчас здание заброшено), а также шахту им. Калинина.

«Здесь функционирует бизнес совершенно иной: СТО, заправки и ритуальные услуги», – сообщил житель Донецка.

Дончанин рассказал, что в Донецке функционируют 3 моста: по пр. Ильича, по б. Шевченко и по пр. Мира – по последнему он пересек реку Кальмиус.

Далее, проезжая по пр. Мира, дончанин показал гостиницу «Виктория», бизнес-центр «Центавр-плаза», а также стадион «Донбасс Арена».

Мужчина выехал на перекресток пр. Мира и ул. Артема. На светофоре бабушка с палочкой обходила машины и просила милостыню.

На следующем перекрестке – с ул. Университетской – дончанин завершил свою поездку. Именно там – начало пр. Мира.