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Международные организации отправили на неподконтрольный Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза

16.10.20 13:14
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) международные организации направили для жителей временно неподконтрольной правительству Украины территории большой объем гуманитарной помощи. Груз проследовал 15 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Во временно оккупированный Донецк проследовали 19 грузовиков от Посольства Швейцарии в Украине и 12 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», – уточнили в ГПСУ.

Автомобили перевозили оборудование и реагенты для очистки воды, медицинское оборудование, бытовую технику, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 436,1 т.

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