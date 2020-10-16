Новое вознаграждение: Военным в зоне ООС выплатили почти 298 млн грн

Украинским военнослужащим в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе впервые выплатили новое вознаграждение, установленное с начала введения режима «тишины». Первым траншем за период с 27 июля по конец августа выплачено почти 298 млн грн. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, новое вознаграждение введено впервые за время особого периода. Оно проводится дополнительно ко всем выплатам, причитающимся военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые несут службу в зоне ООС в Донецкой и Луганской областях.

«Необходимыми средствами для регулярной выплаты указанного вознаграждения на текущий 2020-й год Минобороны обеспечено. Работаем, чтобы соответствующие суммы на эти дополнительные вознаграждения были предусмотрены в бюджете оборонного ведомства и на следующий, 2021-й год», – отметил Андрей Таран.

По его словам, выполняя решение правительства о введении данного вознаграждения, предварительно, по расчетам финансистов, в Министерстве обороны ориентировались на более четверти миллиарда гривен выплат. Но по факту, за период с 27 июля, то есть 5 дней июля и август, выплатили в общей сложности почти 298 млн грн.

«При этом сумма средств, выплаченных в результате учета нарушений, составила лишь около 2% от общего объема. Прежде всего, речь идет об установленных решениями суда административных нарушениях и разного рода взысканиях за нарушение дисциплины, объявленных приказом командира», – уточнили в ведомстве.

В Министерстве обороны напомнили, что приказ о доплате определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но «никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения».