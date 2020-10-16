В Краматорске полиции сдалась бывшая участница НВФ «ДНР»

В четверг, 15 октября в полицию Краматорска обратилась местная жительница с сообщением о своем краткосрочном участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

Женщина рассказала правоохранителям, что в апреле 2014 года через несколько дней после захвата города НВФ встретила своего знакомого. На тот момент 36-летняя краматорчанка не имела постоянной работы и стабильного дохода.

«Мужчина рассказал ей, что стал наемником "ДНР" и в данное время боевики ищут людей, которые могут поддерживать жизнедеятельность на блокпостах в городе. За такую ​​"службу" люди будут обеспечены денежными средствами и продуктами питания. Женщина решила вступить в ряды незаконного вооруженного формирования. В ее обязанности входило приготовление пищи и раздача на блокпосту у местного исполкома. Однако со временем краматорчанка поняла, что не хочет быть в составе НВФ и уволилась», – говорится в сообщении.

В отношении женщины начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

«После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ она не совершила тяжких преступлений, она будет официально освобождена от уголовной ответственности», – сообщили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что «согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышедшее из них и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности».