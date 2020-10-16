Розы и терриконы: В «ДНР» показали логотип «туристического бренда» (Фото)

В «ДНР» определили логотип «туристического бренда». Об этом сегодня, 16 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

В «республике» с 29 сентября по 15 октября провели голосование – как уверяют в «ДНР», в нем приняли участие более 3-х тыс. человек. Респондентам предлагалось на выбор 3 варианта логотипа.

«Результаты были определены путем сопоставления итогов народного голосования и выбора рабочей группы по формированию предложений развития внутреннего и въездного туризма», – утверждают в «ДНР».

«Одержавший победу третий вариант туристического бренда республики включает несколько символов – террикон, розы, Азовское море. Надпись "Донецкая народная республика" расположена по центру в две строки, она выполнена рукописным шрифтом. Над ней расположен террикон, а также роза, которая вместе с лучами и отображением под надписью формирует образ солнца, которое отражается в Азовском море», – добавляют в «республике».

Сообщается, что лидер голосования «будет утвержден приказом министерства молодежи, спорта и туризма и затем будет использоваться в целях популяризации туризма на территории ДНР, распространения информации о туристическом потенциале республики и позиционировании ее как территории, привлекательной и благоприятной для туризма».