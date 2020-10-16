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Висит объявление о скором открытии: В Горловке рассказали, что будет в «Амсторе» по пр. Ленина (Фото)

16.10.20 14:26
Фото из соцсети
Фото из соцсети

В неподконтрольной украинским властям Горловке в здании супермаркета «Амстор» (успел поработать в «ДНР» под обновленным брендом «Амстор City», но в феврале 2019 года закрылся) проводят восстановительные работы. Теперь здесь будет открыт магазин «Молоко».

Как рассказали местные жители, еще вчера, 15 октября, начались восстановительные работы в здании по пр. Ленина, 60а.

«Сюда, в отжатое здание "заселяется" торговая сеть "Moloko" – уже висит объявление о "скором открытии"», – сообщают в Горловке.

«Хорошая крыша… Молочные реки, кисельные берега... Норм. При этом Геркулес на всей своей продукции пишет "Донецк, Украина"», – пишут горловчане о владельцах торговой сети.

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