Висит объявление о скором открытии: В Горловке рассказали, что будет в «Амсторе» по пр. Ленина (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке в здании супермаркета «Амстор» (успел поработать в «ДНР» под обновленным брендом «Амстор City», но в феврале 2019 года закрылся) проводят восстановительные работы. Теперь здесь будет открыт магазин «Молоко».

Как рассказали местные жители, еще вчера, 15 октября, начались восстановительные работы в здании по пр. Ленина, 60а.

«Сюда, в отжатое здание "заселяется" торговая сеть "Moloko" – уже висит объявление о "скором открытии"», – сообщают в Горловке.

«Хорошая крыша… Молочные реки, кисельные берега... Норм. При этом Геркулес на всей своей продукции пишет "Донецк, Украина"», – пишут горловчане о владельцах торговой сети.