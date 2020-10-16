Зеленский озвучил оставшиеся вопросы, которые задаст украинцам 25 октября (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил следующие вопросы, которые будут вынесены на общенациональный опрос 25 октября. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, опубликованном сегодня, 16 октября.

«Вопрос номер три: нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?» – спросил Зеленский.

Он сообщил, что четвертый вопрос будет о возможности легализации в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных.

Последний, пятый вопрос посвящен выполнению гарантий территориальной целостности Украины в соответствии с положениями Будапештского меморандума.

«В 1994 году был подписан Будапештский меморандум. США, Великобритания и Россия предоставили безусловные гарантии безопасности для территориальной целостности и суверенитета Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?», – заявил президент.

Он напомнил, что ответить на эти вопросы граждане смогут в воскресенье, 25 октября.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

Ранее президент Зеленский озвучил первые два из 5-ти вопросов: