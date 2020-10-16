На Донетчине лечение от коронавируса проходят более 4 тысяч человек

В Донецкой области лечение от коронавируса проходят более 4 тыс. человек, из них госпитализированы – 408. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что за минувшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 168 жителей области.

«Количество заболевших на сегодня составляет 6 659 человек, 2 234 пациента выздоровели. К сожалению, 78 человек умерли. 3 939 пациентов получают амбулаторное лечение, и 408 человек находятся на стационарном лечении», – уточнил Педенко.

По его словам, в Донецкой области в перечень учреждений, которые имеют возможность проводить лечение больным с COVID-19, включены 25 учреждений. Из них 15 уже заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины, 10 находятся в процессе оформления.