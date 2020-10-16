На Донетчине мужчина нашел в лесу автомат и гранаты

Житель Украинска (Донецкая обл.) сдал в полицию автомат, гранаты и несколько десятков патронов. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Автомат Калашникова, 2 гранаты и 60 патронов калибра 7,62 мм мужчина нашел в лесу. Чтобы не подвергать опасности себя и своих близких, житель Украинска отдал опасные находки правоохранителям», – говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что по словам 39-летнего мужчины, в августе он нашел оружие и боеприпасы в сосновом лесу. Сначала мужчина принес находку домой, но потом осознал, что это может быть опасным и сообщил о найденном правоохранителям.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

«Согласно ч.3 данной статьи граждане, которые добровольно сдадут оружие, будут освобождаться от уголовной ответственности. Таким образом, добровольная сдача найденных патронов помогла жителю Мирнограда не стать правонарушителем», – сообщили в полиции.