Донетчина может стать одним из самых богатых регионов Украины, – глава ДонОГА (Видео)

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко обратился к жителям региона с призывом поддержать введение свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе. Об этом глава Донетчины заявил в своем видеообращение, которое сегодня, 16 октября, опубликовано на его Facebook-странице.

«25 октября каждый из нас пойдет на выборы, чтобы поддержать тех, кому доверяет. В этот день, впервые в истории Украины, президент предлагает украинцам уникальную возможность: принять участие в обсуждении пяти важных для Украины вопросов. Один из них: поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе», – говорится в обращении.

Кириленко отметает, что ответ на этот вопрос – возможность быть услышанным в высших кабинетах государственной власти. Ведь СЭЗ означает для Донбасса уменьшение налогов, создание новых предприятий и рабочих мест, высокие зарплаты и инвестиции в развитие. Это, в свою очередь, приведет к снижению стоимости товаров и услуг на территории области для простых жителей.

«Донетчина получит уникальный шанс стать одним из самых богатых регионов Украины», – выразил уверенность глава ДонОГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Второй вопрос касается Донецкой области: «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но его результаты станут ориентиром для президента при принятии важных государственных решений.