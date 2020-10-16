В «ДНР»: В центре Донецка установили бюст «Моторолы» (Фото)

В центре неподконтрольного украинским властям Донецка сегодня, 16 октября, открыли бюст командира незаконного вооруженного формирования – батальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»).

Как сообщают местные интернет-ресурсы, бюст установлен в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола.

«В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции представители властей, общественники, сослуживцы Павлова, а также другие жители республики в разное время сегодня посещают мемориал, чтобы избежать массового скопления людей. На месте они возлагают цветы к памятнику», – уверяют в «ДНР».

Бюст Павлова, сообщают в «республике», стал пятым на аллее: в парке ранее установили бюсты первого «главы ДНР» Александра Захарченко, руководителя НВФ «Сомали» Михаила Толстых («Гиви») (был взорван 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке), руководителя НВФ «Пятнашка» Олега Мамиева (погиб 17 мая 2018 года в районе Авдеевской промзоны), а также умершего певца Иосифа Кобзона.

Донецк / Фото из соцсетей

Ранее сообщалось, что в новом клипе российской исполнительницы Юлии Чичериной снимаются дети «Моторолы».

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.