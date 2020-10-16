Полторы тысячи обращений ежедневно: На Донетчине рассказали, как работает Пенсионный фонд во время карантина

В Донецкой области управления Пенсионного фонда функционируют в штатном режиме, но работают и посетителей принимают с соблюдением всех карантинных норм и средств, предусмотренных противоэпидемическими требованиями. Об этом сегодня, 16 октября, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За период с начала года назначено 17 тыс. пенсий, и проведено более 38 тыс. индивидуальных перерасчетов. Каждый день к нам обращается 1,5 тыс. жителей области. При этом все больше обращений приходит с использованием дистанционных форматов, которые ввел Пенсионный фонд Украины», – отметила Наталья Рад.

По ее словам, сегодня все 100% услуг Фонда оказываются в дистанционном режиме для тех, кто имеет электронную цифровую подпись. Если человек просто зарегистрировался на портале Пенсионного фонда Украины, он может получить любую консультацию и информацию.

Кроме веб-портала Пенсионного фонда, работает мобильное приложение, и активно используется электронный сервис назначения пенсий.

«Более 2 тыс. сегодня мы уже сделали назначений пенсий в режиме автоназначения, то есть абсолютно бесконтактно и дистанционно», – добавила Наталья Рад.