Может завершиться «сегодня или завтра», – Зеленский о войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может закончиться в любой день. По его словам, за последний год наша страна сделала многое для достижения мира. Об этом глава государства сказал во время интервью турецкому информационному агентству Demirören, сообщает пресс-служба Офиса президента.

На вопрос о том, надеется ли президент на окончание войны в ближайшее время, глава государства ответил: «Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории».

Также Владимир Зеленский отметил, что за последний год Украина смогла перезагрузить переговорные форматы, освободить многих украинцев из плена и достичь продолжительного режима прекращения огня.

«Это и вселяет уверенность в том, что прийти к миру – возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны», – сказал президент Украины.