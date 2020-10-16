Родился в «Л-ДНР»: Как получить украинское свидетельство о рождении ребенка (Инструкция)

Процедура получения украинского свидетельства о рождении ребенка, который родился в «Л-ДНР», до сих пор осуществляется через суд на подконтрольной Украине территории. Как это сделать – напомнили юрист общественной организации «Донбасс SOS» если ребенок родился в «Л-ДНР»

1. Обратитесь в любой отдел РАГС (регистрации актов гражданского состояния) на подконтрольной Украине территории.

В РАГС можно подать: свидетельство о рождении ребенка, выданное в «Л-ДНР», и / или медицинские справки из «республик».

2. Получите письменный отказ от РАГС. Дело в том, что документы, выданные на неподконтрольной территории, не являются легитимными в Украине. На этом основании РАГС и выдаст письменный отказ, с которым можно будет обратиться в суд. Получить отказ от РАГСа можно только лично.

3. Подготовьте заявление и обратитесь в суд. Согласно ст. 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, заявление подается в любой суд за пределами неподконтрольной Украине территории независимо от места жительства заявителя.

Документы, которые нужно подать в суд:

заявление об установлении факта рождения (образец, образец заполнения);

копии доказательств, подтверждающих факт рождения (медицинские справки и / или свидетельство о рождении ребенка, выданное в «Л-ДНР»);

копии паспорта и ИНН заявителя.

копии паспорта / паспортов родителей;

копия свидетельства о браке (при наличии) копии документов, подтверждающих родство заявителя с ребенком (если отцовство заявителя не указано в бумагах, выданных в «Л-ДНР») ;

другие доказательства факта рождения при наличии (фото, объяснения свидетелей);

копия отказа РАГСа.

Подать документы в суд могут родители, родственники, их представители или другие законные представители ребенка. «Но если вы не являетесь родственником ребенка, вам нужно указать в заявлении, почему вы подаете заявление об установлении факта рождения», – уточнили юристы.

Все документы подаются в суд в двух экземплярах (один для суда, один для РАГСа). «Если вы подаете документы в суд лично, подготовьте третий экземпляр заявления: на нем в канцелярии вам поставят отметку о принятии документов. Вы также можете отправить документы в суд через "Укрпочту" заказным письмом (два экземпляра документов в одном конверте)», – отметили в «Донбасс SOS».

Важно: копии документов, оригиналы которых у вас есть, надо заверить – на каждой копии проставляется дата, подпись заявителя, ФИО и запись – «Согласно с оригиналом».

Можно ли подать документы в суд дистанционно – нужно уточнять конкретно в выбранном суде (контакты можно найти здесь). Ведь некоторые суды принимают документы через обычную электронную почту.

Также можно подать документы через Электронный суд. Но в этом случае рекомендуют затем уточнить в суде, получили ли они все документы с приложениями.

Относительно того, надо ли платить судебный сбор. Согласно п. 21 ст.5 Закона Украины «О судебном сборе», от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются заявители по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины. Тем не менее, рекомендуется уточнять в выбранном суде, нужно ли вам платить судебный сбор, поскольку в настоящее время по этому поводу существует разная судебная практика.

Размер судебного сбора за подачу заявления по делам особого производства составляет 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором заявление подается в суд. В 2020 году судебный сбор составляет 420,40 грн.

4. Получите решение суда. Отметим, что согласно ст. 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, такие дела рассматриваются безотлагательно. На практике срок рассмотрения зависит от загруженности суда.

При этом решение суда вступит сразу после его принятия. Т.к. согласно ст. 317 Гражданского процессуального кодекса Украины, решение по таким делам подлежит немедленному исполнению. Обжалование решения не приостанавливает его исполнения.

5. Обратитесь в РАГС с решением суда и получите свидетельство о рождении ребенка.