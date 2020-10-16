Одновременно банковская карта: В ПФУ пояснили, что делать, если истекает срок электронного пенсионного удостоверения

Электронные пенсионные удостоверения, которые являются одновременно и банковскими картами, при отсутствии проблемных вопросов, должны продлеваться автоматически. Об этом сегодня, 16 октября, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она напомнила, что на одном из последних брифингов в облгосадминистрации присутствовала руководитель областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, которая отвечала на вопросы о банковских картах и их продлении в период карантина.

«Среди них есть такой продукт, который у нас является общим, это электронное пенсионное удостоверение, и по нему поступило потом много вопросов. Электронное пенсионное удостоверение – это два продукта в одном, это пенсионное удостоверение и одновременнно банковская карта», – отметила Наталья Рад.

По ее словам, первые электронные пенсионные удостоверения начали выпускать в 2016 году, поэтому сроки действия этих карт заканчиваются, и люди обращаются с вопросами, что делать дальше.

«Хочу вас заверить, что беспокоиться человеку, который получил электронное пенсионное удостоверение – банковскую карту, нет оснований, потому что все восстановление, возобновление и продление делается автоматически. То есть если наступает срок окончания действия банковской карты, то если нет вопросов, все эти процедуры делают соответствующие органы автоматически», – пояснила начальник областного управления ПФУ.

Однако, по ее словам, в отношении именно пенсионного удостоверения есть нюансы.

«Хочу обратить внимание, что электронное пенсионное удостоверение, если человеку назначается пенсия по возрасту, – оно действует бессрочно. Но есть случаи, когда пенсия назначается на соответствующий период и имеет определенный срок. Это, в частности, пенсии по инвалидности, по потере кормильца, и есть еще перечень пенсионных выплат, по которым ограничен срок, предусмотренный тем документом, который человек получил и понимает, что у него действие этого удостоверения заканчивается», – сказала Наталья Рад.

Она уточнила, что в данном случае человеку нужно побеспокоиться, чтобы заранее получить соответствующие выводы МСЭК или справки, которые продлевают выплату. Тогда вопрос снимается автоматически, не доставляя каких-либо неудобств человеку.

Также в управлениях Пенсионного фонда осуществляется прием людей, которые после назначения пенсий могут обращаться за получением электронного пенсионного удостоверения.

«Кроме того, если в 2016-м году мы выдавали электронное пенсионное удостоверение только пенсионерам-внутренне перемещенным лицам, то сейчас его может получить любой пенсионер. Для этого ему нужно обратиться в управление Пенсионного фонда, предоставить паспорт и справку с идентификационным номером и фотографию. Но учитывая особенности карантинного периода, оформить электронное пенсионное удостоверение можно дистанционно», – добавила Наталья Рад.

Для этого пенсионеру, если он имеет электронную цифровую подпись, нужно загрузить копии документов в личный кабинет на ресурсе ПФУ и скрепить их своей цифровой подписью.