Центр психосоциальной реабилитации предлагает бесплатную помощь переселенцам и ветеранам АТО

Центр психосоциальной реабилитации НаУКМА оказывает бесплатную психологическую помощь.

В частности, помощь оказывается переселенцам, ветеранам АТО / ООС, семьям и детям ветеранов АТО / ООС, а также волонтерам.

На период карантина консультации психологов Центра происходят в онлайн-режиме и по предварительной записи.

Для сеансов понадобится телефон, планшет или компьютер. «Воспользоваться онлайн-консультированием может каждый, даже не очень активный пользователь гаджетов. Обычно в этом помогают близкие или консультант-психотерапевт», – отметили психологи.

«В дистанционном консультировании мы придерживаемся тех же принципов, что и при очных консультациях. Для консультаций мы выбираем удобное для вас приложение аудио / видеосвязи и рекомендуем наиболее качественные и защищены ресурсы. Психотерапия онлайн также является эффективной, об этом свидетельствуют научные исследования и наша многолетняя практика, ведь психотерапия онлайн активно практиковалась еще в докарантинный период», – акцентировали в Центре.

С детьми работают детские психологи. «Наши детские психологи успешно практикуют консультации онлайн с детьми. Более того, есть специально разработанные игры для консультаций-онлайн», – добавили в Центре.

Запись на консультацию психолога по телефону:

(068) 66 98 600

(067) 109 58 31

Или можно написать в личные сообщения на Facebook-странице Центра психосоциальной реабилитации НаУКМА.

Напомним, что до конца ноября бесплатную психологическую поддержку жителям Донбасса оказывают также психологи Датского совета по делам беженцев (DRC-DDG).