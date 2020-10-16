Любым категориям: На период карантина не приостанавливается выплата пенсий ВПЛ

На период карантина по любым пенсионным выплатам, любым категориям пенсионеров приостановка выплаты пенсий не производится. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 октября, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Краматорске.

«Даже те категории пенсионеров, которые получали пенсии по инвалидности, – им продлены эти документы, исходя из особенностей состояния, которое регулируется нормативными документами о коронавирусе», – отметила Наталья Рад.

Комментируя вопрос о верификации пенсионеров – внутренне перемещенных лиц, она подчеркнула, что это относится к компетенции банка.

«Если следовать официальной информации "Ощадбанка", пока срок действия всех документов, которые регулируют верификацию, – это конец месяца (октября – ред.). Далее мы будем следить за решениями, которые будут приниматься», – сказала руководитель областного управления ПФУ.

По ее словам, что касается органов Пенсионного фонда, то верификации пенсионным законодательством не предусмотрены.

«На нас возложены функции начисления и выплаты пенсии. Мы ее назначаем сейчас, мы делаем перерасчет и мы ее выплачиваем в сроки, предусмотренные законодательством, в соответствии с утвержденными графиками. То есть у нас приостановки верификации – не предусматриваются», – резюмировала Наталья Рад.