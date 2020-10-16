Как автоинспектор Новоазовского района решил работать в «МГБ ДНР»

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора государственной автомобильной инспекции Новоазовского района ГУ МВД Украины в Донецкой области. Правоохранитель обвиняется в участии в террористической организации «ДНР» (ч.1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом сегодня, 16 октября, сообщает Государственное бюро расследований.

Следователи установили, что летом 2014 года правоохранитель добровольно вступил в одно из подразделений силового блока «ДНР». «И участвовал в преступной деятельности путем применения вооруженной силы против военных формирований, задействованных в проведении АТО и ООС», – говорится в сообщении.

На данный момент он работает в «министерстве госбезопасности ДНР».

Мужчина склонил к сотрудничеству в пользу «ДНР» местную жительницу Новоазовского района, которая осуществляла сбор данных о местах дислокации, маршруты передвижения и огневые позиции военнослужащих и военной техники ВСУ. «Преступные действия указанной гражданки были приостановлены сотрудниками Службы безопасности Украины, а в ноябре 2017 суд признал ее виновной ч. 1 ст.258-3 УК Украины», – добавили в ГБР.

Кроме того, правоохранитель за вознаграждение набирал людей в боевые подразделения «ДНР» для их дальнейшего участия в боевых действиях, обеспечивал наемников военной формой и оружием.

Инкриминируемая экс-инспектору санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.