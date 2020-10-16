На Донетчине зафиксированы случаи повторного заболевания COVID-19

В Донецкой области зафиксированы два случая повторного заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что подобные случаи есть и в мире, и в Украине.

«В Донецкой области по состоянию на сегодня повторно заболели два человека. Один уже повторно получил негативный ПЦР-тест и работает, второй человек еще находится на самоизоляции. Он бессимптомный», – рассказал Педенко.

Он добавил, что случаи повторного заболевания коронавирусом произошли в Мариуполе (заболела женщина) и Лимане (повторно инфицировался молодой человек).

По словам представителя облздрава, вакцинация от гриппа поможет избежать осложнений, если человек одновременно заболеет и гриппом, и коронавирусом.