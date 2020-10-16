Разъяснения юристов: Правда и мифы об обращениях в суд переселенцев

Обращаться в суд или нет? Это один из самых распространенных вопросов, который задают юристу граждане, чьи права были нарушены. Связан он в большинстве случаев с мифами, которые окружают суды и судебную защиту в целом. В этой связи правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» пояснили – что же из того, что говорят об обращении в суд, соответствует действительности, а что – далеко от истины.

Переселенцы по закону освобождены от уплаты судебного сбора

❌ Миф

На самом деле, справка о постановке на учет ВПЛ не предоставляет сама по себе права не платить судебный сбор. Однако это вовсе не означает, что всегда, обращаясь в суд, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) придется его платить. Они могут рассчитывать на освобождение от уплаты судебного сбора или уменьшение его размера в зависимости от категории дела, а также при наличии других оснований.

Так, в ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О судебном сборе» установлен перечень заявлений в суд, за предоставление которых судебный сбор не взимается. В этот перечень, в частности, входят:

заявление об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

заявление о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

заявление об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию;

заявление об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

заявление, апелляционная и кассационная жалоба о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц;

заявление об установлении факта смерти лица, погибшего или пропавшего без вести в районах проведения военных действий или АТО / ООС в Донецкой и Луганской областях.

Если вы подаете в суд одно из таких заявлений, не забудьте в нем указать о том, что судебный сбор при этом не уплачивается в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона Украины «О судебном сборе».

Во-вторых, есть несколько категорий лиц, которые по закону освобождены от уплаты судебного сбора. Их перечень указан в ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». К таким лицам, в частности, относится:

истцы по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

истцы по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;

истцы по делам о взыскании алиментов, увеличения их размера, оплату дополнительных расходов на ребенка, взыскание неустойки (пени) за просрочку уплаты алиментов, индексацию алиментов или изменение способа их взимания;

лица, страдающих психическими расстройствами, и их представители – по спорам, связанным с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи;

истцы по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения;

лица с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;

лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц с инвалидностью;

заявители – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению с неподконтрольных территорий, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также к нарушению права собственности на движимое и / или недвижимое имущество (например, дела, касающиеся установления факта рождения или смерти на неподконтрольной территории);

истцы по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и / или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, которые привели к вынужденному переселению с неподконтрольных территорий, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконному лишению свободы или похищению, а также нарушению права собственности на движимое и / или недвижимое имущество и т. п.;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;

истцы – граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

избиратели – по делам об уточнении списка избирателей;

военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;

истцы – при подаче исков по спорам, связанным с предоставлением статуса участника боевых действий.

«Обратите внимание, если вы имеете инвалидность I или II группы, являетесь участником боевых действий или обращаетесь в суд с заявлением об установлении факта смерти родственника на неподконтрольной Украине территории, не забудьте указать в заявлении или жалобе, которую подаете в суд, что вы освобождены от уплаты судебного сбора на основании ч. 1 ст. 5 Закона Украины "О судебном сборе", и обязательно приложите копии соответствующих документов (справки МСЭК, удостоверение участника боевых действий и т.п.)», – акцентировали юристы.

Кроме того, суд может отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора, уменьшить его размер или освободить от его уплаты. Возможно это в случаях, если:

размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода истца – физического лица за предыдущий календарный год;

или истцами являются:

– военнослужащие;

– родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов;

– одинокие матери (отцы), имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью;

– члены малообеспеченной или многодетной семьи;

– лицо, действующее в интересах малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена;

или предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещения вреда здоровью.

Следует отметить, что этот перечень, на самом деле, не является исчерпывающим. Как показывает практика, суды при решении вопроса об отсрочке / рассрочке / уменьшение или освобождение от судебного сбора учитывают также состояние здоровья истца-переселенца, критическую ситуацию, которая сложилась в семье после перемещения, и тому подобное.

Однако, чтобы суд все-таки освободил от уплаты судебного сбора или предоставил от срока / рассрочку вместе с заявлением или жалобой надо обязательно подать в суд соответствующее письменное ходатайство (об отсрочке / рассрочке / уменьшении или освобождении от судебного сбора), в котором подробно описать свою ситуацию и тяжелое материальное положение. (Например, сообщить о длительной невыплате пенсии, которая является единственным доходом, наличии хронических заболеваний, о потребности в дорогостоящее лечение, содержании трех и более детей и т.п.).

Чтобы такое ходатайство имело больше шансов на удовлетворение судом, не забудьте прикрепить доказательства невозможности уплаты судебного сбора, например;

справку о доходах или о составе семьи;

выписку с банковского счета об отсутствии денег на счете;

справку об инвалидности;

медицинскую выписку и т.п.

Подавать иск можно к любой суд

❌ Миф

Как бы нам того не хотелось, но выбирать суд по своему усмотрению можно по закону не всегда. С первых курсов юристов учат, что при обращении в суд должна учитываться подсудность – разграничение полномочий судов по рассмотрению дел. Правила гражданской, административной и хозяйственной подсудности определены соответственно:

ст. 26-30 Гражданского процессуального кодекса Украины;

ст. 25-28 Кодекса административного судопроизводства Украины;

ст. 27-30 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Обращаться в суд можно в любое время и по любым вопросам

❌ Миф

Иногда можно услышать, что в любой непонятной ситуации следует обращаться в суд, а суд уже разберется. Конечно, Конституцией Украины каждому гарантируется судебная защита его прав, однако не стоит толковать это буквально. Например, административный суд не будет рассматривать дело, в котором нет нарушений прав человека или когда, по мнению истца, нарушение может возникнуть.

Вместе с тем срок, в течение которого можно обратиться в суд с требованием о защите своего права или интереса (исковая давность), тоже не является постоянным. Так, общий срок по гражданским делам составляет 3 года, а в административных – 6 месяцев с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав или интересов. Однако надо понимать, что в случае пропуска лицом срока обращения в суд по веским причинам – этот срок может быть восстановлен.

Представителем в суде может быть только адвокат

✅ Правда, но частично

В большинстве дел целесообразной с точки зрения предоставления профессиональной юридической помощи является участие адвоката. Но по закону сторона, участвующая в процессе, имеет право представлять свои интересы самостоятельно. Кроме того, помимо адвоката, представлять интересы лица в суде может законный представитель, в частности, дееспособное совершеннолетнее лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность на совершение определенных действий.

Исключение из этого правила составляют лишь уголовные дела. Так, по закону, исключительно адвокат осуществляет защиту от уголовного обвинения.

Решение суда вступает в силу после его принятия

✅ Правда, но частично

Мнение, что судебное решение сразу после принятия вступает в законную силу и должно выполняться ответчиком, является распространенным, но не совсем верным. Если мы говорим о судебных решениях суда апелляционной и кассационной инстанций, то такое утверждение будет соответствовать действительности, ведь такие решения, по закону, вступают в законную силу с момента их провозглашения.

Вместе с тем решение суда первой инстанции вступает в законную силу только после окончания срока для подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела апелляционным судом.