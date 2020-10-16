В «ЛНР» продлили школьные каникулы

В «ЛНР» продлили начавшиеся 5 октября осенние каникулы в школах до 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР».

«Министерству образования и науки ЛНР, главам администраций городов и районов: в общеобразовательных организациях ЛНР увеличить продолжительность плановых осенних каникул сроком до 25 октября 2020 года», – говорится в «протоколе» заседания «ЧСПК».

При этом «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что «комплекс ограничительных двухнедельных мероприятий, таких как перенос и продление школьных каникул, дистанционное обучение в вузах и ограничение детского досуга, дали ощутимый положительный эффект». Решение о продлении каникул принято в целях сохранения этой динамики.

«ЧСПК продлила до 25 октября 2020 года установленные ранее двухнедельные ограничения. В школах продолжатся каникулы, в институтах дистанционное обучение. Общепит по-прежнему работает до 15:00. Учитывая, что в Ростовской области с сегодняшнего дня вернули режим самоизоляции, стоит ожидать, что эти ограничения будут продлевать и в дальнейшем, с той лишь разницей, что школы, скорее всего, также перейдут на дистанционное обучение», – комментирует ситуацию один из луганских Telegram-каналов.