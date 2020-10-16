Переселенцам: Бесплатные юридические консультации можно получить через приложение «Твое право»

В Google Play можно скачать и установить на смартфон мобильное приложение «Твое право» («Твоє пр@во»). Это бесплатный юридический справочник для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Приложение было разработано еще в 2018 году и его работа обеспечивается юристами общественной организации «Донбасс SOS» в партнерстве с Программой ООН по восстановлению и развитию мира, передают «Донецкие новости».

Сейчас мобильное приложение имеет 4 раздела:

права лиц, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине;

права ветеранов АТО / ООС и членов семей погибших;

права лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия;

права лиц, пострадавших от торговли людьми.

С помощью «Твоє пр@во» можно:

найти ответы на множество юридических вопросов;

скачать и сохранить образцы документов и заявлений, которые могут понадобиться при обращении в госорганы и суды;

иметь доступ к нужной информации даже без подключения к сети интернет;

напрямую связаться с экспертами горячей линии «Донбасс SOS» и получить консультацию.

Кроме того, приложение предоставляет возможности:

перехода на внешние ресурсы, в том числе официальные ресурсы государственных органов;

перехода на электронные государственные сервисы, услуги;

ознакомления и загрузки инфографики, алгоритмов действий;

доступа к судебной практике получения информации от партнерских организаций.

«Твоє пр@во» постоянно совершенствуется. Так, в планах развития приложения – интеграция информации со справочно-информационной платформы «WikiLegalAid», которая сейчас содержит более 1700 правовых консультации. Будет создан раздел «новости», где будет размещаться информация о системе безоплатной правовой помощи, законодательных изменениях и т.п.