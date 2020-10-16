Переселенцам: Бесплатные юридические консультации можно получить через приложение «Твое право»

В Google Play можно скачать и установить на смартфон мобильное приложение «Твое право» («Твоє пр@во»). Это бесплатный юридический справочник для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Приложение было разработано еще в 2018 году и его работа обеспечивается юристами общественной организации «Донбасс SOS» в партнерстве с Программой ООН по восстановлению и развитию мира, передают «Донецкие новости».
Сейчас мобильное приложение имеет 4 раздела:
- права лиц, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине;
- права ветеранов АТО / ООС и членов семей погибших;
- права лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия;
- права лиц, пострадавших от торговли людьми.
С помощью «Твоє пр@во» можно:
- найти ответы на множество юридических вопросов;
- скачать и сохранить образцы документов и заявлений, которые могут понадобиться при обращении в госорганы и суды;
- иметь доступ к нужной информации даже без подключения к сети интернет;
- напрямую связаться с экспертами горячей линии «Донбасс SOS» и получить консультацию.
Кроме того, приложение предоставляет возможности:
- перехода на внешние ресурсы, в том числе официальные ресурсы государственных органов;
- перехода на электронные государственные сервисы, услуги;
- ознакомления и загрузки инфографики, алгоритмов действий;
- доступа к судебной практике получения информации от партнерских организаций.
«Твоє пр@во» постоянно совершенствуется. Так, в планах развития приложения – интеграция информации со справочно-информационной платформы «WikiLegalAid», которая сейчас содержит более 1700 правовых консультации. Будет создан раздел «новости», где будет размещаться информация о системе безоплатной правовой помощи, законодательных изменениях и т.п.