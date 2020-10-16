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Переселенцам: Бесплатные юридические консультации можно получить через приложение «Твое право»

16.10.20 18:14

В Google Play можно скачать и установить на смартфон мобильное приложение «Твое право» («Твоє пр@во»). Это бесплатный юридический справочник для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины. Приложение было разработано еще в 2018 году и его работа обеспечивается юристами общественной организации «Донбасс SOS» в партнерстве с Программой ООН по восстановлению и развитию мира, передают «Донецкие новости».

Сейчас мобильное приложение имеет 4 раздела:

  • права лиц, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине;
  • права ветеранов АТО / ООС и членов семей погибших;
  • права лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия;
  • права лиц, пострадавших от торговли людьми.

С помощью «Твоє пр@во» можно:

  • найти ответы на множество юридических вопросов;
  • скачать и сохранить образцы документов и заявлений, которые могут понадобиться при обращении в госорганы и суды;
  • иметь доступ к нужной информации даже без подключения к сети интернет;
  • напрямую связаться с экспертами горячей линии «Донбасс SOS» и получить консультацию.

Кроме того, приложение предоставляет возможности:

  • перехода на внешние ресурсы, в том числе официальные ресурсы государственных органов;
  • перехода на электронные государственные сервисы, услуги;
  • ознакомления и загрузки инфографики, алгоритмов действий;
  • доступа к судебной практике получения информации от партнерских организаций.

«Твоє пр@во» постоянно совершенствуется. Так, в планах развития приложения – интеграция информации со справочно-информационной платформы «WikiLegalAid», которая сейчас содержит более 1700 правовых консультации. Будет создан раздел «новости», где будет размещаться информация о системе безоплатной правовой помощи, законодательных изменениях и т.п.

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