Уже сейчас готовить администрации: Резников рассказал о модели переходного периода на Донбассе

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий разрабатывает законопроект о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система. Об этом в интервью хорватскому изданию N1 рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По словам вице-премьера, при разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт, но модель переходного периода будет новой.

«Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции – это установление доверия между людьми», – подчеркнул Резников.

Он пояснил, что украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

«Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией», – добавил чиновник.