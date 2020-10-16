Минздрав определил, кому в Украине будут делать прививки от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины определили два приоритетных направления в борьбе с COVID-19, а также группы населения, кого будут прививать от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

«Сейчас в Минздраве есть два приоритетных направления борьбы с COVID-19 с точки зрения системы здравоохранения. Первый – обеспечение максимального тестирования ПЦР-тестами. Поэтому, кроме наших больших лабораторий, которые мы закупаем, важно рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах. Второй приоритет – это вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин», – отметил Максим Степанов во время онлайн-встречи с представителями Всемирного банка.

По его словам, сейчас четко определены приоритетные группы населения, которым будут делать прививки против коронавирусной болезни. Это группы риска – пожилые люди, люди, которые имеют сопутствующие заболевания, группы риска по профессиональным признакам.

Министр подчеркнул, что эти два направления могут стать основой новых стратегических проектов между Минздравом Украины и Всемирным банком.