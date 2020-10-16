Когда даже не догадывался о них: Теперь узнать о всех штрафах и оплатить их можно онлайн

Теперь информацию о наличии штрафов и долгов по исполнительным производствам можно узнать и оплатить в онлайн-режиме. Такие услуги уже доступны на портале «Дія». Это удобно в случаях, например, если вы не оплатили штраф за нарушение ПДД, ваше авто в розыске, а вы об этом даже не догадываетесь. О новой возможности сегодня, 16 октября, рассказали в Департамент е государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

В системе «Дія» оплата штрафов или долгов происходит всего в несколько кликов. Для этого надо:

авторизоваться в личном кабинете в приложении «Дія»;

найти информацию об имеющихся долгах или штрафах в разделе «Услуги;

оплатить их.

«При этом квитанция об уплате сохраняется в приложении, ее можно скачать или отправить на электронную почту. После оплаты можно отследить изменение статуса штрафа или долга по исполнительному производству», – уточнили в департаменте.

Такая цифровизация исполнительных производств и штрафов, в частности, за нарушение ПДД дает возможность любому физическому лицу: