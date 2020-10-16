После деоккупации жители Донбасса с паспортами РФ останутся в статусе иностранцев, – Резников

Жители неподконтрольного Донбасса, которые получили российское гражданство, будут иметь право после деоккупации оставаться на этих территориях в статусе иностранцев. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью хорватскому каналу N1, передает «УНН».

«Украинцы, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе, которые ассоциируют себя с российской национальностью, имеют российское гражданство, получили паспорта – они будут иметь право свободного выбора: они хотят оставаться жить (там) дальше, тогда они будут иметь статус иностранца, проживающего в Украине, или они захотят переехать – абсолютно свободно, как поступила Хорватия, которая дала возможность принимать решения людям свободно и защищает права национальных меньшинств. Аналогичный подход мы используем в Украине», – заявил вице-премьер.

В то же время, по его словам, внутренне перемещенные лица так же будут иметь право вернуться обратно.