Яценюк: Опрос Зеленского – это классическая технология (Видео)

Инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос – это технология. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Красная линия» на канале «Эспрессо».

Он отметил, что это уже не первая неконституционная инициатива новой власти. Так, по его словам, в 2019 году состоялся «незаконный, неконституционный» роспуск Верховной Рады. «Первым решением президента был указ о роспуске парламента. Незаконный и неконституционный. Они как стали на этот путь в 2019 году, так и едут по этой дороге до сегодняшнего дня… Тогда большая часть населения аплодировала, говорила: давайте разгоним Раду. Сейчас опросы говорят то же: давайте разгоним эту Раду. Так что, президент, может, сейчас выдаст так же указ о роспуске парламента? И, к сожалению, в 2019-м, все политические силы молчали, кроме нашей», – сказал Яценюк.

Политик назвал инициированный президентом опрос «классической технологией»: «Цель этого опроса, скорее всего, – мобилизация провластного электората. Чтобы избиратель правящей партии пришел на избирательные участки».

Вторая цель, по мнению Яценюка, – «запустить вопросы, на которые получить уже заведомо понятные ответы».

«Каков вообще юридический вес этого опроса? Где такая норма в Конституции или в законе, что мы проводим опрос? Хотите опрос? Или вы хотите через этот опрос затем провести легитимизацию каких-то неконституционных решений?», – продолжил политик.

Он считает, что для государства это может повлечь невероятные риски: «Для государства, наибольшие риски, которые я сегодня вижу, – это отсутствие законности, отсутствие идеологии, отсутствие профессионализма, отсутствие духа патриотизма».

Лидер «Народного фронта» отметил, что президенту выпал исторический шанс и невероятная историческая ответственность. «Его выбрал народ. Он еще будет в офисе президента по крайней мере в соответствии с Конституцией – 3,5 года. От него и от его партии зависит ваша жизнь, моя жизнь и всей страны. То есть, это историческая миссия. В состоянии он принять для себя решение, что он эту миссию выполнит? В состоянии. Только надо сесть и это решение принять. Он даже обязан это сделать. Это долг», – резюмировал Яценюк.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

На данный момент озвучены первые два из 5-ти вопросов: