В «ЛНР» до 25 октября закрывают кинотеатры, клубы, детские центры

В «ЛНР» продлили до 25 октября сокращенный график работы предприятий общественного питания. Такое решение сегодня, 16 октября, приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР», сообщают местные интернет-ресурсы.



Ранее «ЧСПК» принимала решение с 5 по 18 октября сократить время работы предприятий общепита.

«С целью предупреждения распространения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19: сократить время работы всех предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных, фастфудов) до 15:00. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий. Срок – с 19 до 25 октября 2020 года», – говорится в «протоколе» заседания «комиссии».

Кроме того, до 25 октября приостанавливается работа заведений досуга, в том числе: ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.