Решили купить земельный участок: Как самому проверить будущую покупку и ее продавца

Прежде чем приобрести земельный участок, нужно проверить будущую покупку и ее продавца. Это можно сделать самостоятельно. Об этом процессе рассказала первый заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии нотариата в Министерстве юстиции Украины Ольга Онищук.

«Проверка земельного участка в государственных реестрах дает возможность установить реального владельца объекта недвижимости, категорию земель, целевое назначение земельного участка, его площадь, имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут и т.п.), а также проверить наличие или отсутствие действующих ограничений в использовании земельного участка (охранные зоны вокруг объектов коммуникаций, инфраструктуры и т.п.)», – пояснила она.

Чтобы проверить земельный участок перед покупкой, необходимо выполнить всего несколько шагов.

Первое – выясните, присвоен ли земельному участку кадастровый номер. Это можно сделать на Публичной кадастровой карте Украины – поиск осуществляется по населенному пункту или по координатами земельного участка. Узнать эту информацию можно у владельца земли, или же самостоятельно. А с помощью Публичной кадастровой карты можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.

«Без наличия кадастрового номера сегодня невозможно провести ни одну юридическую действие в отношении земельного участка! Поэтому владельцам участков, которым до сих пор не присвоен кадастровый номер, следует обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству», – отметила Онищук.

Второе – выясните информацию о праве собственности и вещные права на земельный участок на веб-портале Держгеокадастру. Из полученной справки можно узнать, в частности:

нормативную денежную оценку участка;

зарегистрированы ли ограничения в использовании участка;

о субъектах права собственности на земельный участок.

«Обратите внимание, что сведения о владельце участка являются справочными, вся актуальная информация содержится в Государственном реестре прав!», – уточнила юрист.

Третье – получите информационную справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ГРП). Такая справка позволит выяснить:

кто является собственником земельного участка;

когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;

зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций);

есть ли в отношении земельного участка какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).

Следует учесть, что в ГРП пока отсутствует часть информации о правах на земельные участки, которые возникли до 2013 года. «Поэтому, если ваши имущественные права на недвижимость были приобретены до указанного периода и соответствующие сведения до сих пор не внесены в ГРП – позаботьтесь об их "оцифровке". Это позволит максимально обезопасить себя от мошенников», – рекомендует Онищук.

Четвертое – проверьте земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений. Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, существуют ли пограничные споры, не находится ли он под арестом и не был ли передан в ипотеку.

Напомним, ранее «Донецкие новости» сообщали, как самому проверить документы при покупке квартиры.