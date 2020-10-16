Аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получила еще одна больнице Запорожья

Кроме горбольницы № 6 Запорожья современный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и группы «Метинвест» получила и городская больница № 9. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Врачи отметили, что эта помощь сейчас очень важна как медикам, так и пациентам. «Это очень важный аппарат экспертного класса. Он может работать практически без человеческого вмешательства», – сказал заместитель главврача больницы № 9 Петр Рыженко.

Завотделением анестезиологии Юрий Алексеенко отметил, что медики не только получили аппарат, но также благодаря Фонду прошли онлайн-обучение для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. «Мы получили новые знания от ведущих специалистов нашей страны. Фонд Рината Ахметова помогает не на словах, а на деле», – сказал он.

«Аппарат ИВЛ очень важен и нужен нашим медикам. Он дает возможность спасать жизни горожан», – добавил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров.

«В начале 2020 года Фондом был создан проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Ключевым элементом помощи стране в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" стала закупка для государственных больниц более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представитель компании «Метинвест» Сергей Самарский отметил, что именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. «Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Более 150 аппаратов передано медикам, и они уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Это оборудование – в числе самых современных в мире, но самое главное – оно простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Поэтому переданные аппараты могут быть использованы сразу же после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас», – пояснил он.