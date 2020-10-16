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В «ДНР» ввели запрет на обслуживание жителей без масок

16.10.20 19:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» учреждения и предприятия, «органы власти», перевозчиков и продавцов рынков обязали отказывать в обслуживании жителям, не соблюдающим масочный режим. Соответствующий «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Отказывать в предоставлении услуг гражданам без средств индивидуальной защиты (масок) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены государственные органы, местные администрации, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, физические лица-предприниматели и их объекты, а также в транспортных средствах общего пользования и на рынках», – говорится в «указе».

Кроме того, жителям предписывается соблюдать социальную дистанцию – не менее одного метра. Ответственность за исполнение данных предписаний возложена на руководителей указанных «органов власти», предприятий, учреждений и организаций.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» установлены противоэпидемические правила поведения и требования для противодействия распространению коронавируса, за нарушение которых жителям и юридическим лицам предусмотрены штрафы.

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