Украина готовит новые участки для разведения войск и разминирования на Донбассе

Украинская сторона ведет подготовку к очередному разведению войск на Донбассе в четырех пунктах. Об этом сегодня, 16 октября, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время прямого включения Вашингтон-Киев, передает «Укринформ».

Также готовятся к открытию до 10 ноября два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда (КПВВ) в районе населенных пунктов Счастье и Золотое.

«У нас на сегодня готовится к открытию – надеюсь, до 10 ноября – два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже», – отметил Резников.

Он подчеркнул, что на сегодня «уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования».

Однако, по словам вице-премьера, окончательная точка в этих вопросах не поставлена.

«Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске», – отметил Резников.