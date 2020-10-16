Без зрителей: В «ДНР» запретили посещать спортивные мероприятия

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в «ДНР» жителям запретили посещать спортивные мероприятия. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, опубликованном сегодня, 16 октября.

«Постановляю внести в указ главы ДНР от 14 марта 2020 года №57 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения: в подпункте 9.1 пункта 9 слова "с возможностью привлечения зрителей, но не более 50 процентов от общей вместимости места проведения таких мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования" заменить словами "без привлечения зрителей"», – говорится в «документе».

Как отмечается, таким образом устанавливается запрет на привлечение зрителей при занятии физической культурой и спортом, в том числе на открытом воздухе, включая индивидуальные и групповые учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования, в том числе по командным видам спорта.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» учреждения и предприятия, «органы власти», перевозчиков и продавцов рынков обязали отказывать в обслуживании жителям, не соблюдающим масочный режим.