Крым и Донбасс: Президенты Украины и Турции выступили с совместным заявлением

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Турецкую Республику выступил с совместным заявлением с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Несколько пунктов заявления касаются вопросов Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В заявлении, в частности, сказано, что Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

«Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины. Продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины», – говорится в заявлении.

Отмечается, что страны намерены совместно работать для улучшения условий жизни граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым и переехать на материковую Украину.

«Турецкая Республика поддерживает перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе и приветствует признание Украины как партнера с расширенными возможностями. Турецкая Республика продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений», – говорится в пунктах о безопасности.

Также в заявлении упоминается сотрудничество между военно-морскими силами государств, защита окружающей среды в Черном море, вопросы торговли и экономического сотрудничества.