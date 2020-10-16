На фоне COVID-19: В Украине ожидаются 4 штамма гриппа

Согласно прогнозам Минздрава Украины, в этом году ожидаются 4 штамма гриппа. Об этом сегодня, 16 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что в последние годы в больницы с диагнозом «грипп» были госпитализированы 280 тыс. человек, среди которых 65% – дети. Поэтому в условиях роста сезонной заболеваемости гриппом на фоне эпидемии COVID-19 медицинская система должна быть готова к приему прежде всего детей с осложненным течением гриппа.

Как сообщалось ранее, в осеннее время коронавирус опасен тем, что он может сочетаться с гриппом.