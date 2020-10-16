Обнаружены повреждения: Пяти городам Донетчины сократят подачу воды

В связи с проведением аварийных, ремонтно-восстановительных работ на магистральном водоводе возможно сокращение подачи воды Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Пять повреждений обнаружены на магистральном водоводе диаметром 1400 мм на участке от 2-го до 3-го подъема Второго Донецкого водопровода», – пояснили в ДонОГА.

Подачу воды сократят с 6:00 19 октября до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, что Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.