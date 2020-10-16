Эксперт: СЭЗ на Донбассе – это торговля с Россией-оккупантом

Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе будет эффективнй только при торговых отношениях со страной-агрессором Россией. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Смелянский в контексте 5-ти вопросов президента Владимира Зеленского, передает «Громадське радіо»

«Украина уже имеет пример принятия подобных решений. У нас действует закон о свободной экономической зоне в оккупированном Крыму. Этот закон ничего хорошего пока для Украины не дал. А вот проблем произошло очень много», – сказал он.

«Первый аспект – те резиденты Украины, которые имели бизнес-активы на территории Крыма. Закон дал возможность продолжать использовать эти бизнес-активы. Они перерегистрировались как резиденты государства-оккупанта, платят налоги государству-оккупанту. По сути, своей экономической деятельностью они поддерживают оккупационный режим. А прибыли, выгода – идут владельцу, резиденту Украины», – добавил он.

Смелянский отметил, что при такой ситуации мы имеем случаи, когда украинские компании выполняют на территории Крыма заказы министерства обороны РФ.

Он предполагает, что аналогичное может произойти и с предприятиями, действующими на неподконтрольной территории Донбасса при их вхождении в украинскую СЭЗ. «Как это будет на территории, подконтрольной ОРДЛО – неизвестно. Об этом никто не ведет. Хотя и в Донецкой, и в Луганской областях уже давно сложились ситуации, когда предприятия, которые физически находятся на оккупированной территории и перерегистрировались на подконтрольной Украине территории, но при этом работают на оккупированной, платят налоги оккупационной власти, а при этом продолжают быть резидентами Украины», – сообщал он.

Смелянский считает, что СЭЗ, как инструмент социально-экономического развития, – это инструмент прошлого. «Сегодня это не тот эффективный инструмент, который надо использовать. Украина за все 29 лет независимости принимала многие решения по созданию этих зон. Хвастаться большими достижениями нельзя. В большинстве те зоны становились фокусом коррупции, контрабанды, и большого экономического эффекта они не принесли Украине», – говорит эксперт.

По его мнению, сегодня более продвинутые эксперименты – экономико-правовые. «Где воплощается в жизнь какой-то новый подход к формированию региональной экономической модели, который затем, если он сработает хорошо, можно использовать в целом на территории государства», – пояснил экономический эксперт.

«Упрощенное таможенное правило для свободной экономической зоны. А какая торговля может быть на востоке Украины? Торговля с государством-оккупантом? Других границ у нас нет. Упрощенные налоговые механизмы – на сегодня в Украине налоговая система нуждается в целом в кардинальных изменениях. Та, которая сегодня функционирует в Украине, – не работает. Мы это видим по тому, как формируется доходная часть госбюджета», – резюмировал он.

Напомним, что 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Данную инициативу раскритиковали общественные организации, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. В ЦИК заявили, что не принимают участие в организации данного опроса.

На данный момент озвучены первые два из 5-ти вопросов: