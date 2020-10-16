На Россию: В Донецке отчитались, как работает бывший завод «Норд»

В неподконтрольном украинской власти Донецке завод холодильной техники «ДонФрост» (действует на захваченных мощностях завода «Норд») с начала года поставил в Россию свыше 92 тыс. холодильников и морозильников. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил директор «республиканского» завода Константин Климов.

«В этом году мы уже поставили в Российскую Федерацию более 92 тыс. холодильных приборов. До конца года эта цифра превысит 130 тыс.», – надеется Климов.

По его словам, с 2018 года производство «ДонФроста» выросло на треть. План на этот год – 150 тыс. единиц продукции. В следующем же году в Россию РФ завод поставит до 165 тыс. холодильников и морозильников.

В «ДНР» напомнили, что «ДонФрост» создан в 2016 году в Донецке на мощностях бренда NORD. Основная продукция – бытовые холодильники и морозильники. Сейчас на предприятии функционирует три цеха – сборочный, пластмассовых и металлических деталей. На заводе трудится более 840 человек

Как сообщалось ранее, компрессоры для холодильников «ДонФроста» закупают в Белоруссии, Китае и в России. В 2016 году российский инвестор вложил деньги в предприятие. Сейчас с конвейера сходят 34 модели холодильников в 85-ти вариантах. В год завод дает 137 тыс. холодильников, 95% из них идут на базы в Россию. Кроме того освоили линию в «республиканском» триколоре – выпускают черные, синие и красные холодильники.