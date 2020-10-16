Заблокировано: В ДонОГА сообщили, как работают КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако, свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает Донецкая облгосадминистрация.

Так, дорожный коридор «Донецк – Мариуполь» через КПВВ «Новотроицкое» «республиканцы» разблокирывают дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. В этот период КПВВ «Новотроицкое» в сторону «ДНР» пересекают около 200 и 40 транспортных средств. На подконтрольную Украине территорию в день прибывают около 250 гражданина и 30 транспортных средств.

Дорожный коридор «Донецк – Курахово», в рамках которого функционирует КПВВ «Марьинка», остается полностью заблокированным со стороны «ДНР» – они не открывают свой КПП «Александровка».

Напомним, что с 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). Граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего. Для этого необходимо иметь документальное подтверждение жизненно важных обстоятельств гуманитарного характера.

Теперь на Донбассе остался единственный работающий пункт пропуска на линии разграничения – КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, на котором перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.

КПВВ «Марьинка» с июня работает в одностороннем порядке, но пропуск там заблокирован, поскольку «ДНР» отказывается открывать находящийся на данном транспортном коридоре свой контрольно-пропускной пункт «Александровка».