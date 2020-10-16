В Славянском районе Донетчины резкий всплеск коронавируса

В Славянском районе Донетчины, который попал в «красной» карантинную зону, наибольшее число заболевших коронавирусом приходится на город Николаевка и на Черкасскую ОТГ. При этом сам город Славянск остался в «оранжевой» зоне. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«По Славянскому району наибольшее количество заболеваний приходится на город Николаевка и на Черкасскую ОТГ. В целом количество жителей Славянского района в соответствии с теми цифрами, которые есть в лабораторном центре, – это 46 375 человек. Согласно постановлению Кабмина, показатель рассчитывается от 40 больных на 100 тыс. населения ... За последние две недели в Славянском районе было зафиксировано 188 случаев коронавирусной болезни, что составляет показатель в 405,39. Это в 10 раз превышает норматив. Поэтому Славянский район попадает в "красную" зону», – пояснил Педенко.

По его словам, сейчас идет уточнение по населенным пунктам района, в которых будет применен «красный» режим, а в которых – «оранжевый» или «желтый».

Напомним, что с 19 октябре в Славянском районе установлен «красный» уровень эпидемической опасности, в связи с которым запрещается:

посещение учебных заведений;

прием посетителей предприятиями в сферах культуры, учреждений общепита (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

деятельность предприятий по торговле продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

деятельность банков и страховых компаний, а также медицинской и ветеринарной практик, деятельности АЗС, СТО, по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 октября в Украине COVID-19 заболели 287 231 человек (121 919 пациентов выздоровели, 5 408 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 6 659 случаев (выздоровели 2 149 пациентов, летальных случаев – 78), Луганской области – 2 229 случаев (выздоровели 737 пациентов, летальных случаев – 32).

В «ДНР» – 5 058 случаев коронавируса (выздоровели – 2 328 человек, летальных случаев – 337). В «ЛНР» – 1 290 случаев коронавируса (выздоровели – 950 человек, летальных случаев – 58).