Лидирует Мариуполь: На Донетчине подтвердили 118 случаев COVID-19 за сутки (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусное заболевание обнаружили еще у 118 жителей, в том числе у 6 детей. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

102 – в Мариуполе (6 детей);

6 – в Торецке;

5 – в Краматорске;

2 – в Бахмуте;

по 1 – в Покровске, Никольском и Марьинском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 777 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 2 234 человека (33% из всех заболевших);

на лечении – 4 465 пациентов (66,8%);

летальных случаев – 78 (1,2%).

«Пандемия не отступает. Только совместными усилиями и ответственным поведением каждого мы можем замедлить ее распространение. Чтобы уменьшить вероятность заразиться или стать бессимптомным разносчиком болезни, следуйте карантину и противоэпидемическим рекомендациям Минздрава. Избегайте массовых скоплений людей, носите и регулярно меняйте маски, тщательно мойте руки с мылом. Берегите себя и своих близких!», – обратился Павел Кириленко к жителям области.