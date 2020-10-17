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Лидирует Мариуполь: На Донетчине подтвердили 118 случаев COVID-19 за сутки (Карта)

17.10.20 09:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусное заболевание обнаружили еще у 118 жителей, в том числе у 6 детей. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Среди заболевших:

  • 102 – в Мариуполе (6 детей);
  • 6 – в Торецке;
  • 5 – в Краматорске;
  • 2 – в Бахмуте;
  • по 1 – в Покровске, Никольском и Марьинском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 6 777 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 2 234 человека (33% из всех заболевших);
  • на лечении – 4 465 пациентов (66,8%);
  • летальных случаев – 78 (1,2%).

«Пандемия не отступает. Только совместными усилиями и ответственным поведением каждого мы можем замедлить ее распространение. Чтобы уменьшить вероятность заразиться или стать бессимптомным разносчиком болезни, следуйте карантину и противоэпидемическим рекомендациям Минздрава. Избегайте массовых скоплений людей, носите и регулярно меняйте маски, тщательно мойте руки с мылом. Берегите себя и своих близких!», – обратился Павел Кириленко к жителям области.

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