Новый антирекорд COVID-19: В Украине за сутки заболели 6410 человек

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6 410 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 319 детей и 359 медработников. Это новый антирекорд по количеству заболевших за сутки. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

«За прошлые сутки были госпитализированы 1 089 человек. Это люди с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания. Было зафиксировано 109 летальных случаев. Выздоровели 2 194 пациента», – уточнил Степанов.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 17 октября (на 9:00) в Украине 293 641 подтвержденный случай COVID-19, из них:

124 113 – пациентов выздоровели;

5 517 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: