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Новый антирекорд COVID-19: В Украине за сутки заболели 6410 человек

17.10.20 09:54
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6 410 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 319 детей и 359 медработников. Это новый антирекорд по количеству заболевших за сутки. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

«За прошлые сутки были госпитализированы 1 089 человек. Это люди с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания. Было зафиксировано 109 летальных случаев. Выздоровели 2 194 пациента», – уточнил Степанов.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 17 октября (на 9:00) в Украине 293 641 подтвержденный случай COVID-19, из них:

  • 124 113 – пациентов выздоровели;
  • 5 517 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 8 233 случая;
  • Волынская область – 10 682 случая;
  • Днепропетровская область – 10 721 случай;
  • Донецкая область – 6 776 случаев (по данным ОГА – 6 777);
  • Житомирская область – 9 539 случаев;
  • Закарпатская область – 11 626 случаев;
  • Запорожская область – 6 259 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;
  • Кировоградская область – 1 512 случаев;
  • город Киев – 30 010 случаев;
  • Киевская область – 12 439 случаев;
  • Львовская область – 24 539 случаев;
  • Луганская область – 2 334 случая;
  • Николаевская область – 5 567 случаев;
  • Одесская область – 18 519 случаев;
  • Полтавская область – 5 738 случаев;
  • Ровенская область – 15 646 случаев;
  • Сумская область – 8 524 случая;
  • Тернопольская область – 17 160 случаев;
  • Харьковская область – 27 929 случаев;
  • Херсонская область – 2 380 случаев;
  • Хмельницкая область – 10 480 случаев;
  • Черновицкая область – 17 450 случаев;
  • Черкасская область – 6 619 случаев;
  • Черниговская область – 6 582 случая.

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