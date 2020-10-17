Новый антирекорд COVID-19: В Украине за сутки заболели 6410 человек

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6 410 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 319 детей и 359 медработников. Это новый антирекорд по количеству заболевших за сутки. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передают «Донецкие новости».
«За прошлые сутки были госпитализированы 1 089 человек. Это люди с тяжелым или среднетяжелым течением заболевания. Было зафиксировано 109 летальных случаев. Выздоровели 2 194 пациента», – уточнил Степанов.
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 17 октября (на 9:00) в Украине 293 641 подтвержденный случай COVID-19, из них:
- 124 113 – пациентов выздоровели;
- 5 517 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 8 233 случая;
- Волынская область – 10 682 случая;
- Днепропетровская область – 10 721 случай;
- Донецкая область – 6 776 случаев (по данным ОГА – 6 777);
- Житомирская область – 9 539 случаев;
- Закарпатская область – 11 626 случаев;
- Запорожская область – 6 259 случаев;
- Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;
- Кировоградская область – 1 512 случаев;
- город Киев – 30 010 случаев;
- Киевская область – 12 439 случаев;
- Львовская область – 24 539 случаев;
- Луганская область – 2 334 случая;
- Николаевская область – 5 567 случаев;
- Одесская область – 18 519 случаев;
- Полтавская область – 5 738 случаев;
- Ровенская область – 15 646 случаев;
- Сумская область – 8 524 случая;
- Тернопольская область – 17 160 случаев;
- Харьковская область – 27 929 случаев;
- Херсонская область – 2 380 случаев;
- Хмельницкая область – 10 480 случаев;
- Черновицкая область – 17 450 случаев;
- Черкасская область – 6 619 случаев;
- Черниговская область – 6 582 случая.